شاهد.. رسالة رضوى الشربيني لكل بنت تقول “انا مش فالحة”!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 05:48 صباحاً - وجهت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني رسالة الى كل فتاة تقول انها “مش فالحة” وذلك عبر برنامجها “هي وبس” المذاع على قناة “سي بي سي”.

وقالت رضوى الشربيني انها منذ ثلاث سنوات لم تكن تصلي الا في رمضان او عندما تكون في مصيبة.

وتابعت انها مرة قالت “انا مش فالحة في حاجة خالص لا فالحة في جواز ولا عيال وكل حاجة” فاجابتها احدى السيدات ان الاذان يقول “حي على الصلاة حي على الفلاح” وقالت رضوى الشربيني “الفلاح مرتبط بالصلاة فلاح الدنيا وفلاح الاخرة فعايزة تبقي فالحة صلي وعايزة لما تطلعي فوق تبقي كويسة صلي”.