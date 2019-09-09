ريم السعيدي تعلن عن حملها بطفلتها الثانية بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 05:48 صباحاً - كشفت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي عن خبر حملها من زوجها مقدم البرامج اللبناني وسام بريدي بطفلتها الثانية. ونشرت ريم عبر حسابها على انستغرام صورة لها بصحبة زوجها وابنتهما “بيلا”، وعلقت عليها كاتبة: “بيلا: صحيح مازلت صغيرة، ولكني أتحمل المسؤولية، بابا وماما أعطوني أحلى هدية بعيد ميلادي، وسيكون لدي أخت أهتم بها وأحبها وترافقتي بكل حياتي. أحبكم”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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