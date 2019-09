بسبب تصريحاتها ضد الكبار.. ميجان فوكس تفقد عرشها الفني

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بثلاثة أدوار صغيرة في ثلاثة أفلام، اقتحمت السوبر ستار ميجان فوكس سينما هوليوود، وذاع صيتها بقوة بعد ادائها القوي وبخاصة في فيلم المخرج الشهير مايكل باي Transformers أو المتحولون الذي عُرض في 2007، وصاحبه نجاح ساحق.

الفيلم، الذي مثل نجاحا كبيرا، كان لديه القدرة على تحويل طريق ميجان المهني وإلى حد ما فعلت ذلك، حتى إن ميجان في مقابلة أجرتها عام 2009 مع المجلة البريطانية الشهيرة Wonderland، هاجمت بشدة المخرج مايكل باي، وهو الأمر الذي أثر بشدة على طريق تقدمها المهني.

في المقابلة، قارنت ميجان مخرج الأفلام الشهير مايكل باي بالديكتاتور أدولف هتلر ونابليون بونابرت، قالت، “إنه مثل نابليون ويريد أن يخلق هذه السمعة المجنونة، إنه يريد أن يكون مثل هتلر في البلاتوه”.

تابعت قائلة: “إنه كابوس في أثناء العمل، لكن عندما تبتعد عنه، وهو ليس في وضع المخرج، تستمتع حقًا بشخصيته ليس لديه أي مهارات اجتماعية على الإطلاق”.

لعبت ميجان دور البطولة في الفيلم الثاني Transformers، Transformers: Revenge of the Fallen في عام 2009، لكن الأمور سارت نحو الانفصال بالنسبة للممثلة بعد أن خرجت المقابلة، وبين عشية وضحاها تم انسحابها من فيلم Transformer Dark of the Moon.

في وقت لاحق، في مقابلة مع “جي كيو”، كشف مايكل باي أن ستيفن سبيلبرج، مؤسس Dream Works Pictures، الشركة التي كانت توزع Transformers، أخبره أن يطرد ميجان في اللحظة التي رأى فيها مقابلة Wonderland.

وقال باي أيضًا: “لم أصب بأذى، ميجان تحب الحصول على رد، وهي تفعل ذلك بطريقة خاطئة، أنا آسف ميجان، آسف لأنني صنعتك، آسف لأنني ساعدت على ظهورك”.