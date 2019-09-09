شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يعود من جديد إلى الفضاء فى فيلم عن شخصية الرائد مات ماسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الممثل الأمريكى توم هانكس من جديد إلى الفضاء الخارجي، تم اختيار الفائز بجائزة الأوسكار لـ دور البطولة في فيلم روائي طويل يستند إلى شخصيات من شركة الألعاب Mattel التي أطلقت في ستينيات القرن العشرين.

وتدعى الشخصية التي سيقوم هانكس بإدائها "الرائد مات ماسون"، والفيلم سيكون من إنتاج شركة Paramount Pictures.

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سيقوم كاتب السيناريو أكيفا جولدسمان، الذي عمل سابقًا مع هانكس على " The Da Vinci Code" و " Angels & Demons"، بكتابة نص الفيلم من القصة القصيرة عن شخصية مايكل شابون الفائز بجائزة بوليتزر.

والرائد مات ماسون هو رائد فضاء يعيش ويعمل على سطح القمر، والذى تزامن مع شعبية لعبة سباق الفضاء الأمريكي في الستينيات من القرن الماضي، ويضم الفيلم شخصيات مختلفة مثل طاقم الفضاء والحلفاء والأشرار الأجانب.

هانكس موجود حاليًا على أرض الواقع في مهرجان تورنتو الدولي للسينما، حيث تم عرض فيلمه بعنوان " A Beautiful Day in the Neighborhood" للمخرج مارييل هيلر، حسبما نشر موقع " variety".