شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. هايدى موسى تحيى حفلا فى دار الأوبرا هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى حفل غنائى كبير داخل دار الاوبرا المصرية يوم 2 اكتوبر المقبل وتقدم عدد من المفاجئات خلاله خاصة أنها المرة الأولى التى تقف فيها على خشبة مسرح الأوبرا .

وطرحت هايدى مؤخرا أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة وحققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وصلت إلى 2 مليون .

يذكر أن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضى ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا" وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.