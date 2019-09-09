بالصور- جيهان خليل "فارسة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل، جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية في "انستجرام".
وظهرت جيهان خلال الصور بإطلالة أنيقة وارتدت ملابس الفروسية، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
وشاركت جيهان في السباق الدرامي لرمضان الماضي، من خلال مسلسل "علامة استفهام"، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبوزهرة، كما شاركت في مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.
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