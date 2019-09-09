علي الطيب يمازح أبطال فيلم "1919" بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
مازح الفنان علي الطيب، الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، أبطال فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919".
ونشر على صورة تجمعه بالفنان محمد فراج في مشهد في مسلسل "أهو دا اللي صار"، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام".
وعلق الطيب على الصور: "نفس الشيئ لكنكم تحبون كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وأني وبحر كمان بنحبهم من زمان، في الحلو منه".
فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، من تأليف الكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.
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