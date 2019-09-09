نيللي كريم تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
شاركت النجمة نيللي كريم، جمهورها، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام".
وظهرت نيللي في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
ويعرض لنيللي حاليًا فيلم "الفيل الأزرق 2"، من بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.
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