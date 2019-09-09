- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشر الإعلامي المصري أحمد يونس، عبر حسابه الشخصي في "تويتر" تغريدة ينفي بها شائعة وفاة الإعلامي والداعية السعودي الشهير أحمد الشقيري.
وكتب يونس: "أحمد الشقيري من أفضل الإعلاميين، إن لم يكن الأفضل، قدم الإعلام الهادف الممتع الشيق غير التافه وغير الممل".
وأضاف: "هو نموذج يحتذى به لكل إعلامي متميز ولكل إعلامي متواضع النجاح مثلي، يريد أن يتعلم، ويقدم إعلامًا إنسانيًا، الله يباركله في عمره ويعطيه الصحة والعافية، هو بخير الحمد لله".
وترددت شائعة عن وفاة الإعلامي أحمد الشقيري بأزمة قلبية، وتصدر الشقيري بعدها قائمة الأكثر بحثًا في ترند "جوجل" في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد يونس يرد على شائعة وفاة "أحمد الشقيري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.