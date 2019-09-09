أحمد يونس يرد على شائعة وفاة "أحمد الشقيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر الإعلامي المصري أحمد يونس، عبر حسابه الشخصي في "تويتر" تغريدة ينفي بها شائعة وفاة الإعلامي والداعية السعودي الشهير أحمد الشقيري.

وكتب يونس: "أحمد الشقيري من أفضل الإعلاميين، إن لم يكن الأفضل، قدم الإعلام الهادف الممتع الشيق غير التافه وغير الممل".

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وأضاف: "هو نموذج يحتذى به لكل إعلامي متميز ولكل إعلامي متواضع النجاح مثلي، يريد أن يتعلم، ويقدم إعلامًا إنسانيًا، الله يباركله في عمره ويعطيه الصحة والعافية، هو بخير الحمد لله".

وترددت شائعة عن وفاة الإعلامي أحمد الشقيري بأزمة قلبية، وتصدر الشقيري بعدها قائمة الأكثر بحثًا في ترند "جوجل" في السعودية.