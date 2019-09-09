بينك تحتفل بعيد ميلادها ال40.. وهذه هي ثروتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:39 صباحاً - يحتفل العالم اليوم بعيد ميلاد نجمة البوب العالمية بينك Pink التي بلغت الـ 40 من العمر.



بينك واسمحا الحقيقي أليشيا بيث مور Alecia Beth Moore من مواليد 8 أيلول 1979 في دويلستاون ، بنسلفانيا،الولايات المتحدة الأمريكية> استطاعت تحقيق عدد كبير من النجاحات في حياتها المهنية وحققت ثروة بلغت 175 مليون دولار وفق تقارير العام 2018 .



بدأت حياتها المهنية باكراً من خلال تقديم الاستعراضات الغنائية الراقصة فى فيلاديلفيا وكانت لا تزال في ال14 من عمرها.

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إلا أن مسيرتها في عالم الفن رسمياً بدأت في العام 1995 وكان عام 2000، عاماً فاصلاً في حياتها المهنية حين أطلقت ألبومها الأول ."Can'tt Me Me Home"



تعرفت بينك على صديقها سائق الدراجات كاري هارت عام 2001 وتزوجا عام 2006 ومن المفارقة أنها هي من طلبت منه ان يتزوجها حين اقتحمت أحد سباقات الدراجات التي يشارك بها رافعة لافتة كتب عليها " هل تتزوج بي ؟" ثم انفصلا في العام 2008، إلا أنهما عادا إلى بعضهما البعض في شباط 2010 وقد ظهر معها في ثلاث فيدوهات لأغانيها. وهي أم لطفلين هما فتاة تدعى "ويلو ساج" ولدت في العام 2010 وصبي يدعى "جيمسون مون" ولد في العام 2011.



ظهرت في العام 2010 على لائحة فوربس ، وحلّت في المرتبة 27 لأغنى الشخصيات العالمية بثروة تقدر ب 44 مليون دولار في حينها مع معدل أرباح تقدر ب مليون دولار عن كل جولة تقوم بها .