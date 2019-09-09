تقلا شمعون تفجر مفاجأة لظافر العابدين وكارمن بصيص في "عروس بيروت"

فجرت "ليلي" الفنانة تقلا شمعون، مفاجأة لنجلها فارس "ظافر العابدين" وزوجته ثريا "كارمن بصيص" حيث قالت إنها ستقوم بإقامة حفل زفاف خاص لهما ليتفاجئا برد فعلها بالرغم من رفضها زواجهم كما فجرت مفاجأة ثانية وهي أن فارس سيشهد أيضا حفل زفاف شقيقه "خليل" على"نايا" التي كانت تريد والدته زواج "فارس" منها وهو ما يثير دهشتهم وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "عروس بيروت".

أحداث المسلسل

عروس بيروت" المسلسل اللبناني، الذي يتصدر حاليا قائمة محركات البحث عبر موقع "جوجل"، وحديث مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع عرض الحلقة الأولى منه على شاشات MBC.

تدور الأحداث حول قصة حب نشأت عندما يلتقي فارس بثريا، التي تعمل مغنية في أحد الملاهي الليلية، لكن لقائهما وحبهما كان سبب في بداية المشكلات خاصة بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، وخصوصًا ليلى والدة فارس".

المسلسل يقوم ببطولته الفنان التونسي ظافر العابدين، والفنانة اللبنانية كارمن بصيص وتقلا شمعون وماري تريز، ومن تأليف نادين جابر.

وعن العمل التركي المقتبس منه المسلسل اللبناني، هو "عروس اسطنبول" الذي أنتج عام 2017، ومكون من 3 مواسم وكانت حلقته الأخيرة في 31 مايو عام 2019، متضمنا 87 حلقة.

المسلسل من إخراج زينب غوناي تان، وبطولة إيبيك بيلجين، إسما بوران، أسلي انفر سورييا بوران، أوزكان دينير، وتدور حول "فاروق" الذي يقع في حب "ثريا" بأحد بقاع إسطنبول، وتزوجا وانتقلا إلى منزل عائلة فاروق في بورصة.

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عروس بيروت في كل العناصر اللي تخليني أقدمه".. بتلك الكلمات عبر الفنان ظافر العابدين، عن سبب مشاركته في العمل الجديد، وذلك خلال لقائه ببرنامج صباح العربية، على "العربية. نت"، مشيرا إلى أنه اتقن اللهجة اللبنانية من أجل ذلك المسلسل. "عروس بيروت" هو النسخة العربية للمسلسل التركي "عروس اسطنبول"، متألفا من 80 حلقة، متضمنة الكثير من التشويق والإثارة مع أحداث متسارعة، وكان يعرض مدبلجا على شبكة قنوات MBC السعودية منذ فترة، قبل قرار منع عرض المسلسلات التركية.

بدأت 1 سبتمبر قنوات ام بي سي في العرض الأول والحصري لمسلسل عروس بيروت على شاشات قنواتها mbc4 و mbc العراق و mbc1، ويذاع المسلسل بشكل يومي عبر هذه القنوات..

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على MBC4



العرض الأول: في تمام الساعة 9 مساءًا.

الإعادة الأولى: في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

الإعادة الثانية: في تمام الساعة 6.30 صباحًا.

الإعادة الثالثة: في تمام الساعة 10 صباحًا.