كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح عبد الله يحتفل بفوز الزمالك من داخل لوكيشن "قيد عائلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفنان صلاح عبد الله على تهنئنة جمهور نادي الزمالك، بعد فوز الزمالك على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وظهر صلاح عبدالله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في بث مباشر، أعرب فيه عن سعادته بالفوز، وبارك للجمهور، وغنى معه.

وكشف "عبد الله" عن حرصه على مشاهدة المباراة رغم انشغاله في تصوير مسلسل "قيد عائلي"، حيث ظهر في البث من داخل أحد مواقع التصوير.

الزمالك يفوز بكأس مصر