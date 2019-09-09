كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح عبد الله يحتفل بفوز الزمالك من داخل لوكيشن "قيد عائلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص الفنان صلاح عبد الله على تهنئنة جمهور نادي الزمالك، بعد فوز الزمالك على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وظهر صلاح عبدالله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في بث مباشر، أعرب فيه عن سعادته بالفوز، وبارك للجمهور، وغنى معه.
وكشف "عبد الله" عن حرصه على مشاهدة المباراة رغم انشغاله في تصوير مسلسل "قيد عائلي"، حيث ظهر في البث من داخل أحد مواقع التصوير.
الزمالك يفوز بكأس مصر
يذكر أن الزمالك حصد بطولة كأس مصر للمرة ال٢٧ في تاريخه، بعد فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وكان الفنان صلاح عبدالله مازح جمهوره معلنًا عن رعبته في اعتزال الفن حنى يعرف مدى حب الجمهور له.
وغرد "عبدالله" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "بفكر أعلن إعتزالي التمثيل وإنتوا تهشتجوني وتتحايلوا عليا: إوعى ياصاصا إوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول إوعى".
ويأتي ذلك على غرار قرار المطربة اللبنانية إليسا أمس اعتزال الغناء، ما دفع محبيها لإطلاق هاشتاجات داعمة لها ورافضة للقرار.
ضيف شرف "الواد سيد الشحات"
جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله حل ضيف شرف على أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات ٣٠"، حيث جسد شخصية المعلم "عبدالله صلاح عبدالله" الذي يبحث عن أمواله التي سرقها سيف تؤام سيد الشحات، حيث انتهت الحلقة بمطالبته لسيد وفخر وريتاج بسداد ٦٠ مليون دولار.
أحداث "الواد سيد الشحات"
المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب عبر مجموعة من المواقف الطريفة.
مشاركة صلاح عبد الله في "قيد عائلي"
ويعرض حاليا للفنان صلاح عبد الله مسلسل "قيد عائلي" والذي سبق عرض قبل موسم رمضان الماضي، وتوقف العرض مع انطلاق الموسم، وحقق وقتها نجاح كبير.
مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجائي، وإخراج تامر حمزة، ويشارك فى بطولته نخبة من كبار الفنانين والشباب منهم صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.