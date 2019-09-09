شاهد.. قصي خولي يكشف عن مفاجأة جديدة تجمعه بـ محمد رمضان!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 03:53 صباحاً - شارك الفنان السوري قصي خولي، متابعيه بمقطع فيديو، ظهر فيه برفقة الفنان المصري محمد رمضان، كشف من خلاله عن مفاجأة جديدة للجمهور.

ووجه قصي خولي، من خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه على انستغرام، رسالة للجمهور، قائلا: “استنونا قريبًا في عمل جديد ومميز، وثقة في الله نجاح”، مضيفًا: “وتحية من جمهوري للإمبراطور الأسطورة محمد رمضان”.

يشار إلى أن قصي خولي، يستعد لبطولة مسلسل جديد يجمعه بالفنانة نادين نجيم، وذلك لعرضه خلال موسم رمضان 2020.