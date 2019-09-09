«كلبش3» و«لمس أكتاف» و«بركة» تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان للأعمال الدرامية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة المجلس القومي لحقوق الإنسان للأعمال الدرامية المتميزة لرمضان 2019، والذي عقد علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجمال فهمي، عضو المجلس ورئيس اللجنة الثقافية بالمجلس.

وشارك في الحفل الفنانين أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، منهم ياسر جلال، أمير كراره، فتحي عبدالوهاب، محمد لطفي، محمد أبو داوود ، إيمان العاصي ، عمرو سعد ، محمد عز ، أحمد حلاوه.

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كما حضر عدد من الكُتاب وصُناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام، ومديري القنوات الفضائية، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وعدد من ممثلين لشركات الإنتاج الدرامي.

يذكر أن لجنة التحكيم تشكلت برئاسة جمال فهمي، وعضوية كل من المخرجة إنعام محمد على، والناقد طارق الشناوي، والكاتب كرم النجار، والناقد ماهر زهدي، والناقد رامي عبدالرازق، والكاتبة خيرية الببلاوي.