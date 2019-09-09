هبة مجدي: فاروق الفيشاوي كان يخفي مرضه عنا خلال العمل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية هبة مجدي، عن افتقادها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي شاركته في مسرحية “الملك لير”، أخر أعمال الفنان الراحل.

وأضافت خلال لقائها في برنامج The Insider، والمذاع عبر تلفزيون دبي، أنه لم يمرض إلا قبل سفر الفريق لعرض العمل في السعودية بأيام بسيطة، وبسبب ذلك تك تغيير الأدوار حتى يستطيع الفريق السفر لتأدية العرض، مؤكدة أن الفريق كاملًا لم يستوعب صدمة وفاته إلى الآن.

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أما الفنانة رانيا فريد شوقي، فقالت إنها لم تشعر أبدًا بمرض الفنان فاروق الفيشاوي، والذي كان يظهر تماسكًا كبيرًا أمامهم ومن الممكن أن يكون قد عانى في غرفته ولكنه أمامهم لم يكن يظهر مرضه.

يذكر ان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو، وذلك عن عمر يناهز الـ 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

الفنان الراحل تم دفنه في محافظة المنوفية وذلك تنفيذا لوصيته وشارك في تشييع الجثمان ببلدته عدد كبير من أصدقائه وأقاربه وطليقته الفنانة سمية الألفي والتي انهارت خلال تشييع الجثمان.