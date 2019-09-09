هل تعمدت حلا الترك استفزاز والدتها بهذا الفيديو؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة البحرينية حلا الترك في مقطع فيديو مثير للجدل مع والدها المنتج الفني محمد الترك داخل سيارة، يقومان بحركات استفزازية على أنغام أغنية «إنساي» للمصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد.

الفيديو اعتبره النشطاء رد من الفنانة الشابة على الفيديو الذي ظهرت فيه والدتها خبيرة التجميل البحرينية منى السابر حديثاً، والذي هاجمت فيه حلا وأشقائها بعد اختيارهم للعيش مع والدهم، مبررة ذلك بحالتها المادية، حيث قالت: «هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني».

منى هاجمت أيضاً الفنانة المغربية دنيا بطمة، زوجة الترك الحالية، والتي انجبت له ابنة واحدة هي «غزل»، واتهمتها بعمل أسحار لطليقها، حيث قالت: «النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم) قد تأثر بالسحر، منّ يكون أبو محمد لكي لا يُسحر».

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السابر كانت قد حصلت على حكم بضم أطفالها الثلاثة لحضانتها منذ حوالي عامين، إلا أن طليقها تقدم بطعن على الحكم أمام المحكمة الصغرى الشرعية الأولى، وقال في دعوته القضائية، إن ابنته حلا تجاوزت سن الحضانة، والولد الثاني محمد يقاربها في السن، وأن طليقته مهملة وغير صالحة وأمينة على حضانة الأولاد، مطالباً المحكمة بإسقاط حضانة حلا عن والدتها وقبول تخييرها وضم حضانتها له، كما طالب بإسقاط حضانة الولدين محمد وعبدالله عن والدتهما لعدم أمانتها وصلاحيتها في حضانتهما وضمهما إليه.

الترك طالب أيضاً باسقاط جميع مقررات النفقة وبدل السكن وأجرة الحضانة المتفق عليها لصالح الأولاد لسقوط حق مطلقته في الحضانة، فضلاً عن أن حلا لديها أعمالها الخاصة وتستطيع الإنفاق على نفسها من أموالها الخاصة، كما طالب أيضاً بإلزام مطلقته تسليمه كافة الأوراق الثبوتية للأبناء، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.