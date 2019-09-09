جينيفر لوبيز بإطلالة صفراء مميزة في مهرجان تورنتو السينمائى.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، أن تخطف الانظار نحوها خلال حضورها عرض فيلمها الجديد ” Hustlers ” و ذلك في قاعة روي طومسون في تورنتو بكندا ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ” Toronto International Film Festival ” لعام 2019 ، و حرص خطيب جنيفر لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز علي التواجد معها بالعرض و ذلك من اجل دعمها .

كما تواجدت ايضا بالعرض النجمة العالمية كونستونس ووه التي خطفت الانظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء ، كما حضرت ايضا النجمة لي لي رينهارت ذات الـ 22 عام عرض الفيلم و النجمة كيكي بالمر وغيرهم .

والجدير بالذكر أن فيلم ” Hustlers ” من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم الكثيرين ، وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان “The Hustlers at Scores” كتبها جيسيكا بريسلر عن احدي نوادي التعري.