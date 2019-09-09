- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، أن تخطف الانظار نحوها خلال حضورها عرض فيلمها الجديد ” Hustlers ” و ذلك في قاعة روي طومسون في تورنتو بكندا ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ” Toronto International Film Festival ” لعام 2019 ، و حرص خطيب جنيفر لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز علي التواجد معها بالعرض و ذلك من اجل دعمها .
كما تواجدت ايضا بالعرض النجمة العالمية كونستونس ووه التي خطفت الانظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء ، كما حضرت ايضا النجمة لي لي رينهارت ذات الـ 22 عام عرض الفيلم و النجمة كيكي بالمر وغيرهم .
والجدير بالذكر أن فيلم ” Hustlers ” من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم الكثيرين ، وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان “The Hustlers at Scores” كتبها جيسيكا بريسلر عن احدي نوادي التعري.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز بإطلالة صفراء مميزة في مهرجان تورنتو السينمائى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.