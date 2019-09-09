رانيا فريد شوقي بلوك صادم مع زوجها في الساحل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

ظهرت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي في لقطة جديدة برفقة زوجها الثالث تامر الصراف أثناء قضائهما أجازة في الساحل الشمالي.

تامر نشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت رانيا بشعر غير مرتب، وقصة غريبة، كما وضعت ماكياج بارز.

جمهور الفنانة المصرية انتقد طلتها، ووجد أنها لا تليق بها، ولا تتناسب مع ملامحها، وجاء ذلك من خلال التعليقات.

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رانيا فريد شوقي تزوجت من تامر الصراف في أغسطس عام 2015، وذلك بعد مرور فترة على طلاقها النهائي من الفنان مصطفى فهمي.

الفنانة المصرية تزوجت أيضا قبل مصطفى فهمي في بداية حياتها الفنية من عاطف عوض ابن الفنان محمد عوض، والذي أنجبت منه ابنتيها، وانفصلت عنه بعد ذلك.

رانيا تغيبت عن الموسم الرمضاني الفائت، وكان آخر أعمالها مسلسل «أبو العروسة»، والذي حقق الجزء الثاني منه نجاحا يماثل نجاح الجزء الأول.

الفنانة المصرية شاركت في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل «عوالم خفية» مع النجم عادل إمام، بشرى، وفتحي عبدالوهاب، وعرض لها مؤخرا الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة».