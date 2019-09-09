سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ53 .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

دخلت النجمة المكسيكية واللبنانية الأصل سلمى حايك، منذ أيام عامها الثالث والخمسون، وبهذه المناسبة احتفلت بعيد ميلادها، حيث أحضر زوجها “فرانسوا هنرى بينو”، تورتة للاحتفال ولكن هذا الاحتفال كان غريبا نوعا ما.

وقام زوج النجمة العالمية بوضع وجهها فى التورتة ثم أتبعها بقبلة، الأمر الذى أضحك الحضور، على طريقة الأحتفال الغريبة والكوميدية.

ولم يكن وضع فرانسو لزوجته سلمى حايك وجهها فى التورتة شيئا غريبا فهو نوع من الاحتفال على الطريقة المكسيكية، وهو ما علقت عليه سلمى حايك على الفيديو قائلة: أحب العادات والتقاليد المكسيكية، ولكنّ الجزء الأفضل كان القبلة.. شكرًا حبيبي أنت الأفضل.

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وعلى جانب أخر، تعرضت النجمة والممثلة المكسيكية واللبنانية الأصل سلمى حايك، مؤخرا، لهجوم كبير من جمهورها بسبب صورة مثيرة للجدل نشرتها على حسابها على تطبيق الصور الشهير “إنستجرام”.

النجمة العالمية سلمى حايك، بدت خلال الصورة وهي تستلقي على كرسي المسبح لافتة الأنظار بتوجيه قدميها نحو الكاميرا التي تلتقط الصورة لها بواسطتها.

وتعرضت سلمى حايك للإنتقادات بشكل قوى، بعد أن وصف متابعيها الصورة بأنها غير لائقة ومهينة.

وتعتبر النجمة العالمية سلمى حايك، واحدة من أهم نجمات هوليوود، والتى تحظى بشعبية جارفة بشتى أنحاء العالم، كما يعتبرها الملايين أيقونة الجمال والجاذبية، التى من الصعب وضعها فى مقارنة مع أي نجمة أخرى.