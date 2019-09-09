منى زكي تظهر بلوك جديد في أول صور من كواليس «العنكبوت».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سافرت النجمة المصرية منى زكي إلى الأقصر لتصوير مشاهد فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم “العنكبوت”.

وقد ظهرت مجموعة صور لمنى من الكواليس، خلال تصوير بعض مشاهدها داخل معبد الكرنك، حيث تدور جزء من أحداث العمل هناك.

منى تألقت في الصور بلوك جديد، حيث غيرت لون شعرها من الأسود إلى البني الفاتح، وأطلت بجيب قصيرة وبلوزة بيضاء، ووضعت برنيطة على رأسها، فيما انتعلت حذاء رياضي، وأكملت إطلالتها بمجموعة إكسسوارات رقيقة.

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النجمة المصرية حرصت على التقاط مجموعة صور تذكارية مع عدد من جمهورها الذين التفوا حولها بمجرد معرفتهم بوجودها هناك.

يذكر أن منى زكي تشارك في فيلم “العنكبوت” إلى جانب الفنان أحمد السقا، والفنان ظافر العابدين، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة ريم مصطفى، والفنان زكي فطين عبدالوهاب، والفنان محمد لطفي، والفنان أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويعد فيلم “العنكبوت” عودة لمنى زكي للساحة الفنية بعد تغيبها لعدة سنوات، نظرا لإنجابها طفلها الثالث “يونس”، كما توقف فيلمها “3 شهور” الذي كانت تنوي العودة من خلاله، بسبب ظروف إنتاجية.