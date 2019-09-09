صلاح عبدالله يغضب بناته حفاظاً على «قيد عائلي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أحبط الفنان المصري صلاح عبدالله كل محاولات بناته الثلاثة للضغط عليه للكشف عن نهاية مسلسل «قيد عائلي».

صلاح نشر صورة له مع بناته عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، وكتب معلقا: «بناتي أحلى وأغلى حاجة في حياتي هيتتجننوا ويعرفوا إيه اللي هيحصل لفضل الخولي قلتلهم اسألوا أمكم.. طلبوا ميرڤت أمين.. قيد عائلي الجزء الجديد».

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جمهور الفنان المصري شارك بناته في السؤال وسألوه عن تفاصيل أحداث الجزء الثاني، وطلب منهم الفنان متابعة الحلقات.

يٌذكر أن فريق عمل مسلسل “قيد عائلي” يصورون حاليا المشاهد المتبقية من أحداث الجزء الثاني، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا بعد عرضه قبل شهر رمضان.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.