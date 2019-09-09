مراد يلدريم يترك برنامج «من سيربح المليون» بعد سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم التركي مراد يلدريم، الشهير عربيًا باسم “أمير”، في مسلسل “عاصي”، مغادرته لتقديم برنامج “من سيربح المليون” النسخة التركية والذي يقدمه منذ سنوات.

وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “بسبب شغفي للتمثيل أنهي وظيفتي كمقدم لبرنامج من سيربح المليون.. وأشكر جميع مسؤولي قناة atv وطاقم البرنامج لأنهم قابلوا قراري هذا بتفهم”.

وأضاف: “الآن حان وقت مسلسل “رامو”، وهو المسلسل الجديد الذي يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة ويقوم ببطولته.

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المسلسل من بطولته إلى جانب النجمة التركية إسراء بيلجيتش، والتي تقوم بدور المحامية سيبال، ويؤدي مراد دور رمضان الملقب بـ رامو، كما يشاركهما البطولة جيمري بايسال، بدور شقيقه، وجوركام سفينديك، بدور صديقه.

المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل يوم 20 سبتمبر في مدينة أضنة، وذلك بعد اكتمال فريق العمل.

يذكر أن مراد يلدريم، يشارك في الفيلم المصري “ماكو”، والفيلم من بطولة ناهد السباعي، منة فضالي، خالد أنور، سارة الشامي، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتعد هذه هي التجربة الأولى له في أي عمل عربي.