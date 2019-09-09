بسمة تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان «تورنتو» السينمائي بكندا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية بسمة، في حفل افتتاح مهرجان “تورونتو” السينمائي الدولي بكندا، ونشرت صور لها على السجادة الحمراء عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

بسمة، وصلت إلى دولة كندا، أمس الجمعة، لحضور إفتتاح مهرجان “تورونتو”، ومن المقرر عرض فيلمها الجديد ضمن مشاركته في قسم اكتشاف، الذي يسلط الضوء على المخرجين الواعدين ومستقبل السينما العالمية.

وتألقت بسمة، على السجادة الحمراء بجمبسوت باللون الأزرق، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.

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وعرض الفيلم يوم الجمعة ، على أن إعادة عرضه مساء اليوم السبت والأحد 15 سبتمبر.

الفيلم تم الكشف عن البوستر الرسمي له مؤخرًا، ويحكي قصة هالة، التي تعاني من الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من عمرها، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

“بعلم الوصول”، من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبدالقادر، ويشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك لـمحمد حفظي وWhite Feather لـهشام صقر.

فيلم كلينك تأسست في 2005 على يد السيناريست والمنتج محمد حفظي، كشركة إنتاج تقدم ورشاً في كتابة السيناريو وتتخصص في إنتاج أفلام روائية ووثائقية طويلة.