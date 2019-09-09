أسما شريف منير تحتفل بعيد زواجها في سهل حشيش.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت المذيعة والماكيرة المصرية أسما شريف منير بعيد زواجها الأول مع الفنان المصري محمود حجازي.

أسما شاركت جمهورها بصورة لها مع زوجها من سهل حشيش، وظهر محمود حجازي بلوك جديد، حيث حلق لحيته وشاربه، وعلقت أسما وكتبت: «عيد زواجنا الاول ربنا يكتبلنا الخير دايما».

ابنة الفنان شريف منير تلقت هي وزوجها عدد هائل من التعليقات على الصورة التي نشرتها، وتمنى لها الفانز السعادة الزوجية وأجازة سعيدة.

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أسما حققت النجاح مؤخرا بعدما شاركت في تقديم برنامج «أنا وبنتي»، مع والدها الفنان شريف منير.

أسما شريف منير ماكيرة ولها تصميماتها الخاصة في الأزياء سبق لها الزواج مرة من قبل، وأنجبت طفلة واحدة، واحتفلت بخطوبتها على محمود حجازي في أكتوبر عام 2017، إلا أنها فاجأت الجمهور عندما أعلنت فسخ ارتباطها منه في فبراير 2018، وذلك أثناء قيام خطيبها بتصوير مسلسل «أبو العروسة».

أسما فاجأت الجمهور بصور زفافهما من محمود حجازي في 9 سبتمبر الماضي، وكانت معهما في الصور ابنتها، وتنشر صورهما باستمرار على حسابها الخاص.