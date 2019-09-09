كندة علوش في لقطة رومانسية مع عمرو يوسف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري عمرو يوسف جمهوره في لقطة رومانسية جديدة مع زوجته الفنانة كندة علوش.

عمرو نشر الصورة عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها كندة من خلفه وهي تحتضنه، وعلق عليها الفنان برمز تعبيري للقلب.

الجمهور عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي نشرها عمرو، وتمنى لهما السعادة، ولاحظ الفانز الوزن الذي فقدته كندة، وأن وجهها بدا أكثر ارهاقا.

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وكشفت كندة مؤخرا عن بعض عيوب عمرو يوسف التي تستفزها، وقالت إن أهم هذه العيوب أنه لا ينتبه لها أثناء حديثه، وينظر إلى تليفونه.

كندة قالت إنها مثل أي امرأة تحب أن ينتبه لها زوجها أثناء الحديث معها، ولكنه يظل ينظر لتليفونه، ويخبرها بصوت غير مقنع «معاكي يا حبيبتي سامعك»، ولكنها تكون متأكدة أنه لا ينتبه إلى حديثها.

الفنانة السورية أشارت إلى أنها عندما تستيقظ من النوم تحب الحديث كثيرا والدخول في شتى الموضوعات ولكن زوجها يحب الصمت وشرب القهوة، ولا يحب الحديث، وهذا يثير غيظها.

كندة وعمرو يوسف من أهم ثنائيات الوسط الفني، تزوجا منذ أكثر من عامين، بعد قصة حب سرية تفاجأ بها الجمهور، ورزقا مؤخرا بابنتهما «حياة»، وتلقيا عدد هائل من المباركات من قبل الجمهور.