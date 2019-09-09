وفاء قمر تنشر أول صورة لنجلها وتخفي وجهه بهذه الحيلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية الشابة وفاء قمر جمهورها في أول صورة لها مع نجلها آدم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

وفاء علقت على الصورة التي نشرتها، وكتبت: «مع ابني الشقي»، وأخفت وجهه، واتبعت بذلك التقليد الذي يمارسه عدد كبير من النجوم مؤخرا.

جمهور الفنانة الشابة تمنى أن يحفظ الله نجلها، كما عبر البعض الآخر عن غضبه بسبب إخفائها وجه ابنها.

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وفاء قمر كشفت عن حملها في طفلها الأول في شهر يناير الماضي، عندما حضرت مع زوجها حفل تكريم «وشوشة» لعدد كبير من نجوم الفن، وفاجأت جمهورها بالظهور ببطن منتفخ.

يٌذكر أن وفاء قمر تزوجت من الفنان هيثم محمد في شهر إبريل عام 2017، وتمر هذا الشهر الذكرى الثانية لزواجهما، وأثارت الفنانة الجدل أثناء عقد قرانها بفستان زفاف أبيض قصير جدا، وتعرضت لانتقادات كثيرة.

خطوبة هيثم محمد ووفاء قمر كانت في ديسمبر عام 2016، وجاء الارتباط بعد قصة حب جمعتهما معا استمرت لسنوات.

وقد تعرض الفنان هيثم محمد لأزمة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى وخضع لجراحة عاجلة، وترددت عدد من الأخبار عن تدهور حالته الصحية ونفاها الفنان مؤكدا أنه بخير.