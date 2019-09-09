ساندي ومصطفى حجاج وكريم محسن يشعلون حفل نادي حلوان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل المطربون ساندي ومصطفي حجاج وكريم محسن حفل نادي حلوان العام، بحضور مجلس الإدارة وأعضاء النادي، وذلك بمناسبة قرب عودة العام الدراسي الجديد، والحفل من تنظيم Spicy Events لصاحبها الموزع الموسيقي حماده البيلي.

المطرب كريم محسن أحيا أولى فقرات الحفل، وقدم العديد من أغانيه القديمة وبعض من أغاني أحدث ألبوم له بعنوان “قابل بقي”، ومنها: “وسع وسع، مبنساش، رقم واحد، مليش بعدك، أنا عربي، حلم السنين، مكملناش”.

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وأشعل المطرب مصطفي حجاج ثاني فقرات الحفل، وقدم خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها: “خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش”، والتي أشعلت الأجواء من رقص وبهجة بين الأعضاء، وألتف العديد من الأعضاء حوله لإلتقاط الصور السيلفي معه.

الفنانة ساندي أحيت الفقرة الثالثة والأخيرة من الحفل، وتوجهت الفنانة بالشكر للقائمين على الحفل، وتغنت خلال الحفل بباقة من أغانيها التي لاقت تفاعلاً من كل محبيها وعشاقها من أعضاء النادي، ومنها: “love، شوفته ومكلمنيش، حصل خير”، وغيرها من الأغاني وسط جو من السعادة والبهجة.