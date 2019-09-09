شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 23 أغسطس .. فيلم The Peanut Butter Falcon يحقق 11 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم المغامرة والدراما The Peanut Butter Falcon إيرادات وصلت إلى 11 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ طرحه يوم 23 أغسطس.
فيلم The Peanut Butter Falcon من بطولة شيا لابوف، داكوتا جونسون، زاك جوتساجين، جون هوكس، توماس هادن تشيرش، بروس ديرن، جون برنثال، يلاوولف، جيك روبرتس، ميك فولي.
فيلم Peanut Butter Falcon هي قصة مغامرة تدور أحداثها في عالم مارك توين الذي يبدأ عندما يهرب زاك، الشاب المصاب بمتلازمة داون، من دار التمريض حيث يعيش لمطاردة حلمه في أن يصبح مصارعًا محترفًا من خلال حضور المدرسة المصارعة، ومن خلال الظروف الخارجة عن إرادتهم ، يصبح تايلر، الخارج عن القانون، مدرب لـ زاك، ويقنعون إليانور، وهي موظفة في دار لرعاية المسنين، للانضمام إليهم في رحلتهم.
العمل من إخراج وتأليف الثنائى تايلر نيلسون، ومايك شوارتز.
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