العثور على مسؤول سابق في حزب الله جثة هامدة في منزله!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 02:54 صباحاً - أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، بأن المسؤول السابق للقطاع الثاني في ميليشيا حزب الله ببرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشيخ علي حاطوم، وجد مقتولا بالرصاص داخل منزله ولم يعلم حتى الآن ما إذا كان حاطوم أقدم على الانتحار أم قتل.

وقد تضاربت الروايات والتحليلات حول سبب وفاة حاطوم، فبعضهم قال إنه انتحر، وآخرون رددوا بأنه كان ينظف سلاحه فانطلقت رصاصة وقتلته فيما تحدثت معلومات أن الموساد الإسرائيلي اغتاله بينما لم يتم تأكيد أي من هذه الاحتمالات حتى الان.