أحمد فلوكس: مازلت أحب هنا شيحة وأحترمها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري أحمد فلوكس طبيعة علاقته بطليقته الفنانة هنا شيحة بعد انفصالهما مؤخرا.
فلوكس نفى كل ما يتردد عن وجود عداوة بينهما، مؤكدا أنه يحبها ويحترمها ويحب أهلها، حيث قال: “مش شرط علشان في انفصال يبقى فيه عداوة”.
وأضاف، في لقائه ببرنامج Insider: “أنا بحب هنا جدا وبحترمها جدا وبحب أهلها جدا، وما بيننا أكبر من أي شيء، وده مش كلام دباجة”.
الفنان المصري تابع: “وأنا متأكد عن يوم ما يحصلي حاجة هتبقى هنا في ضهري هي وعائلتها وأنا كمان، في حاجة اسمها عشرة وأصول”.
وكانت هنا شيحة قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد زواج استمر 9 شهور فقط، وفي هدوء تام.
هنا أكدت على احترامها الشديد لأحمد فلوكس، وقالت إنه لم يسئ لها ولم يفعل ما يجرحها، ولكنهما بعد شهور زواج لم يشعران بالراحة سويا، مما جعلهما يقرران الانفصال.
الفنانة المصرية قالت إن مواجهة الإعلام بخبر الانفصال شغلها هي وأحمد لفترة وكان سبب توترها، ولكنهما قررا في النهاية أن يعلنان الخبر، ولا يضعا أي أمور أخرى في الاعتبار.
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