الفنانة السورية رنا الأبيض تطلب الطلاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت الفنانة السورية رنا الأبيض، دعوى تفريق ضد زوجها وائل دباس، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 13 عامًا لارتباطه بفتاة أخرى من خارج الوسط الفني.

وكشفت رنا الأبيض، في تصريحات صحفية، أنها طوال فترة زواجها لم تستطع الإنجاب لمشاكل طبية عاني منها زوجها.

وأضافت، أنها خلال هذه الأعوام، كانت الزوجة الوفية والصابرة والمحافظة على راحة زوجها، لتفاجئ بأن زوجها إرتبط بغيرها بشكل سري.

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يذكر أن لرنا الأبيض طفل يدعى “يوشع”، من زواجها الأول من رجل الأعمال عصام طوغلي.

وشاركت رنا الأبيض، في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “عطر الشام4” بشخصية “مطيعة ومسلسل “كونتاك” الكوميدي وكذلك مسلسل “حركات بنات”.

كما شاركت في مسلسل «ببساطة» أمام نزار أبو حجر، محمد حداقي، إنجي مراد، اندريه سكاف، رنا شميس، جيني إسبر، جمال العلي، أحمد الأحمد، باسم ياخور، والعمل من إخراج سيف الدين سبيعي.