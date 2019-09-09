يوسف الخال: اللي مش عاجبه لبنان يفلّ منّه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الفنان اللبناني يوسف الخال، هجومًا حادًا على منتقدي الاوضاع في لبنان، مطالبًا إياهم بتركها بكل ما فيها من سلبيات.

يوسف الخال قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “اللي مش عاجبه لبنان يفلّ منّه و من جباله و من بحره و من زبالته و من فنّه و من شاشاته.. نحن فينيقيين لبنانيين أصلاً و مبسوطين فيه و رح يتحسن شوي شوي إذا اللي متلنا بقيوا فيه.. من الرب نطلب”.

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وأضاف في تغريدة أخرى: “اليوم أسعد يوم لأنو عيدي وأتعب يوم لأني نظفت قد ما قدرت وَسخ عقول ما بتفهم من حسابي، يعني إذا الواحد مدح و تفاءل بوطنه بتتهموه بالعنصرية والطائفية وبتلونوه وإذا الواحد انتقده بتتهموه بالوصولية للشهرة و بتخونوه و بتقولوا عنه بلا لون.. إذا المطلوب سب بلدي تتحضروا مسلسل، خدوا الفن كله”.

وتابع “و اللي بدو يرد تيسب يفكر قبل قديش عم ببهدل حالو.. اللي ردّو بإعتدال لكم مني كل الإحترام.. و السلام عليكم.. هللويا”.

من ناحية أخرى احتفلت الفنانة نيكول سابا، زوجة يوسف الخال بعيد ميلاده بشكل مفاجئ وذلك وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما