مصطفى حجاج يثير غضب الصحفيين في حفله بنادي حلوان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري مصطفى حجاج حفل غنائي كبير في نادي حلوان العام، بمشاركة الفنانة ساندي والفنان كريم محسن.

حجاج أثار غضب الصحفيين الذي حضروا لتغطية الحفل، حيث رفض التسجيل مع القنوات الفضائية المكلفة بتغطية الحفل، مما تسبب في حالة تذمر شديدة من المراسلين والإعلاميين الذين تعامل معهم بتجاهل و”لا مبالاة”.

الفنان المصري أمر البودي جاردات بمنع الصحفيين والإعلاميين من الاقتراب منه حتى يصل للمسرح، قائلًا :”هسجّل معاكم بعد الحفلة”.

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وبالفعل انتظَّر الصحفيون حتى انتهاء فقرته الغنائية، ولكن حجاج لم يَفِ بوعده معهم، وخرج مسرعًا بصحبة البودي جاردات، مما أثار غضب الصحفيين بشدة.

وكان المطرب كريم محسن قد أحيا أولى فقرات الحفل، وقدم العديد من أغانيه القديمة وبعض من أغاني أحدث ألبوم له بعنوان “قابل بقي”، ومنها “وسع وسع”، مبنساش، رقم واحد، مليش بعدك، أنا عربي، حلم السنين، مكملناش”.

مصطفي حجاج أحيا ثاني فقرات الحفل، وقدم عددًا من أغنياته ومنها “خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش”، والتي أشعلت الأجواء من رقص وبهجة بين الأعضاء، وألتف العديد من الأعضاء حوله لإلتقاط الصور السيلفي معه.

الفنانة ساندي أحيت الفقرة الثالثة والأخيرة من الحفل، وتوجهت ساندي بالشكر للقائمين على الحفل، وتغنت خلال الحفل بباقة من أغانيها التي لاقت تفاعلاً من كل محبيها وعشاقها من أعضاء النادي، ومنها “love، شوفته ومكلمنيش، حصل خير” وغيرها من الأغاني وسط جو من السعادة والبهجة.