إيهاب توفيق يغني ألبوم كامل للأطفال

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قرر الفنان والمطرب المصري إيهاب توفيق خوض تجربة جديدة في عالم الغناء، بألبوم كامل للأطفال، حيث انتهى المطرب الكبير من تسجيل كل أغاني الألبوم، في تجربة جديدة على المطربين المصريين.
ويستعد إيهاب توفيق لطرح الألبوم خلال الفترة القادمة، حيث انتهى من تسجيل 10 أغنيات من كلمات الشاعر عوض بدوي، حيث تضع شركة “مزيكا”، المنتجة للألبوم، اللمسات النهائية عليه.
وتعد هذه التجربة جديدة على المطربين المصريين، حيث سبق وقدمتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
وعلى جانب أخر، يشارك النجم المصري إيهاب توفيق مع النجم حميد الشاعرى فى أغنية دويتو من المقرر تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة وتحمل طابع اللون الصعيدى الخفيف وهى من كلمات الشاعر عوض بدوى، الذى انتهى من كتابتها مؤخرا ويراهن عليها بقوة.
ومن جهه أخري قال شاعر الأغنية، في تصريحات صحفية، إنه يقدم الثنائى فى فكرة مختلفة تهدف إلى العودة لزمن الثمانينات والتسعينات الذى شهد تألق كل من حميد الشاعرى وايهاب توفيق ويتمنى أن تنال اعجاب الجمهور.
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