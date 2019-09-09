بعد خضوعها لجراحة.. سوسن بدر تعتذر عن مهرجان الجونة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر، عن خضوعها لجراحة خلال الأيام الماضية وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.
واعتذرت سوسن بدر، عن المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته المقبلة التي ستنطلق خلال الشهر الجاري.
سوسن بدر، قالت في بيان لها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: “نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة”.
وأضافت: “يؤسفني اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كامل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق”.
الفنانة المصرية كانت قد أعربت في وقت سابق، عن فخرها بعد اختيارها كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.
وكانت الفنانة سوسن بدر، قد ظهرت خلال مشاركتها في عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وهي تستند على أحد الأشخاص.
وأعلن مهرجان الجونة، خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، إلى جانب الفلسطيينية مي المصري، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المتميزة ناهد نصر الله ويرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتى تضم أيضا الممثلة التونسية درة.
يذكر أن الدورة الثالثة من المهرجان ستقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.
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