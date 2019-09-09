ديمي لوفاتو تنتصر على الخجل من عيوب الجسد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت النجمة الأميركية ديمي لوفاتو أنها واجهت نفسها وتخطت خوفها من إظهار صور جسدها بدون تعديلات تطبيق فوتوشوب التي اعتادت الاستعانة يها حتى تُخفي عيوب جسدها في الصور السابقة. حيث أنها تجرأت ونشرت صورة بلباس البحر التُقطت في بورا بورا وحصدت أكثر من 7 ملايين إعجاب رغم خلوها من أي تعديل. وكتبت في تعليقها موضحة أنها تخطّت "خوفها الأكبر"، وحرصت على إظهار السيلوليت في الفخذين والأرداف لأنّها سئمت من شعورها بالخجل من جسمها وقرّرت أنّ تُطل بصورة حقيقية من الآن فصاعداً.





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