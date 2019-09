شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الثانى من The End of the F***ing World خريف 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود مسلسل The End of the F***ing World في موسم الثانى على احدى الشبكات العالمية، والقناة الرابعة هذا الخريف، ولم تكشف كلا المنصتين عن يوم محدد لـ عرض العمل، وتتبع الموسم الأول من الكوميديا البريطانية المظلمة اثنين من المراهقين الذين يذهبون في مغامرة بعد ارتكابهم جريمة كبرى، ويشمل طاقم العمل أليكس لوثر وجيسيكا باردين. وتم الإعلان لاول مرة عن الموسم الثاني من The End of the F *** ing World على القناة 4 و Netflix في نوفمبر الماضى، ومن المقرر أن يضم الموسم الجديد عضوًا جديدًا في فريق الممثلين نعومي آكي، التى ستلعب دور بوني، شخص غريب مع ماضي مضطرب وعلاقة غامضة بأليسا. Advertisements حصل مسلسل The End of the F *** ing World على العديد من الترشيحات لجوائز مثل BAFTA، والأيمى. والمسلسل الدرامي الكوميدي لـ سن المراهقة، الذي ابتكره وكتبه تشارلي كوفيل، يستند إلى رواية مصورة من قبل تشارلز فورسمان، ثم أطلق على Netflix في يناير. وقالت بيث ويليس، مديرة القناة الرابعة "نحن فخورون جدًا بأن تبدأ قصة النجاح العالمية هذه في القناة الرابعة، وأن مسلسلًا آخر في طريقها، لموسم جديد، عاد عالم تشارلي الرائع"، وفقا لما نشره موقع " tvseriesfinale".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة الموسم الثانى من The End of the F***ing World خريف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.