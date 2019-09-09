ليالي الصيفية| منة فضالي في فرنسا ومي حلمي بـ"الكاجوال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة، عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف من أمام البحر، أثناء عطلته الصيفية في سيناء.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في الغردقة.

جيسي عبدو

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، صورة عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، أثناء استمتاعها بإجازتهما الصيفية، وظهرت جيسي في الصورة بملابس كاجوال من داخل "شرفة".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور في "انستجرام"، ظهرت فيها على "بيتش باجي" من رحلتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية.

سارة نخلة

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، جمهورها بصورة لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وظهرت سارة بالمايوه من أمام البحر.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد، صورة عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، ظهر فيها وهو نائم من داخل طائرة.

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منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" بصورة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في فرنسا، وظهرت فضالي في الصورة بفستان قصير ملون.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال من إحدى المدن الساحلية.

ماجي بو غصن

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورة تجمعها بأولادها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهروا فيها من أمام البحر من أحد الأماكن الساحلية، وعلقت: "قلبا للماما ريان ويارا، كل الدني بشوفا من عيونكن، الله يخليلي إياكن سند وقوة ومصدر كل شئ حلو بحياتي".

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل ملون وقبعة من أمام أحد الشواطئ، التي تقضي فيها إجازتها الصيفية.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة السورية عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها بـ"مايوه"، من أمام البحر، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية.

نادر حمدي

نشر الفنان نادر حمدي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهر فيها من أحد المطاعم في إسبانيا، أثناء قضاء عطلته الصيفية.

حسام الحسيني

نشر المخرج حسام الحسيني مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، وظهر في بعض الصور نجله ياسين من داخل البحر، أثناء قضائهما عطلتهم الصيفية في الساحل الشمالي.​