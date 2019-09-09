إطلالة نانسي عجرم وسيلفي نوال الزغبي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان منقوش بالورد.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها على طريقة "سيلفي".

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة دانييلا رحمة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود طويل.

جيهان علامة

نشرت جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة، وهي تجلس على أحد الكافيهات.

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مريام فارس

نشرت الفنانة مريام فارس صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ووهي تقف وسط الأشجار.

علا الفارس

نشرت الإعلامية علا الفارس صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود طويل.

شكران مرتجي

نشرت الفنانة السورية شكران مرتجي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية هوت شورت نالت إعجاب متابعيها.

مكسيم خليل

نشر الفنان السوري مكسيم خليل صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة مميزة، ملابس شتوية ونظارة شمس.

يارا

نشرت المطربة يارا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت بإطلالة كاجوال نالت اعجاب متابعيها.