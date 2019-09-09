بـ"الشيشة".. هكذا احتفل خالد الصاوي بفوز الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام، صورة له يدخن الشيشة، أثناء مشاهدته مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

كتب الصاوي: "مليون مبرووك لجماهير نادي الزمالك العظيمة".

فاز الزمالك بكأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وسجل للزمالك أوباما، وأشرف بن شرقي (هدفين).