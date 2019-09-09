محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام، صورة له يدخن الشيشة، أثناء مشاهدته مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.
كتب الصاوي: "مليون مبرووك لجماهير نادي الزمالك العظيمة".
فاز الزمالك بكأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وسجل للزمالك أوباما، وأشرف بن شرقي (هدفين).
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"الشيشة".. هكذا احتفل خالد الصاوي بفوز الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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