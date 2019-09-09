بعد نجاح حفله.. محمد حماقي يوجه رسالة للجمهور

وجه النجم محمد حماقي رسالة لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "شكراً لجميع من ساهم في جعل ليلة أمس رائعة".
يشار إلى أن النجم محمد حماقي أحيا أمس حفلاً غنائياً داخل نادي وادي دجلة بالإسكندرية، بحضور حاشد من الشباب في مختلف الأعمار، الذين حرصوا على التواجد منذ الرابعة عصرًا؛ لحجز الصفوفالأمامية لخشبة المسرح.
وبدأ حماقي من الحفل بأغنية "نفسي أبقى جنبه"، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، لكي يعلق حماقي بعدها قائلاً: "وحشتوني.. أنا بعشق إسكندرية وجمهورها.. وسعيد بالتواجد معكم".
وعلى جانب آخر، حرص حماقي على تقديم عدد من أغانيألبومه الجديد "كل يوم من ده"، منها: "يزلزل، يا ستار، صور، من البداية، أعمل إيه، قالوا عنك، والتي أشعلت جميعها وصلات الرقص المتتالية، بالإضافة إلى العديد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني، الذي تخطى الـ ١٦عاماً من النجاحات المتتالية، منها: "من قلبي بغني، أجمل يوم، دنيتي اتغيرت، واحدة واحدة، ما بلاش"، التي قدمها بتأثر شديد بالتبادل مع الجمهور، الذي شاركه في ترديد كلماتها، وسط أجواء من الإثارة والتشويق.
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