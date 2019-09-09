إجيكيون تمزج بين الكوسبلاي والجامينج في "ESports Summit"

تشارك شركة إيجيكون بفعاليات "ESports Summit"، وهو أكبر حدث للرياضات الإلكترونية والألعاب، ومن المقرر إقامته من يوم الخميس الموافق 26 حتى 28 من شهر سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يبدأ الدخول في تمام الساعة العاشرةصباحاً، بسعر تذكرة 85 جنيهًأ لليوم الواحد،

و سعر تذكرة الثلاث أيام 200 جنيهًا.

وتحيي إيجيكون مسابقة الكوسبلاي، والجيمينج كوسبلاي، بالإضافة إلى أغاني سبستون.

يذكر أن إجيكيون أقيم مؤخراً مسابقة لفن الكوسبلاي للأنمي بدورته الصيفية، يوم الجمعة الموافق 23

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أغسطس من الشهر الماضي، على مسرح الجريك كامبس في وسط البلد.

والذي شمل على العديد من الفقرات من بينهم حفل الفنانة نور خان، التي قدمت من خلاله باقة متنوعة من أغاني سبيستون و الأنمي، بالإضافة إلى مسابقة بطولات الألعاب الألكتورنية ناروتو نينجا ستورم، و بطولة سابق و لاحق، و مسابقة يوجي.