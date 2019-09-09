بسمة تظهر بلوك غريب من كندا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

عبرت الفنانة المصرية بسمة عن سعادتها البالغة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

بسمة تحتفل بعرض فيلمها الجديد «بعلم الوصول» في مهرجان «تورونتو» السينمائي، ونشرت صورة لها عبر حسابها الخاص، وكتبت معلقة: «وأخيرا وصلت لحضور عرض فيلمي الجديد بعلم الوصول بمهرجان تورونتو الدولي».

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الفنانة المصرية ظهرت بلوك غريب، فارتدت ملابس رجالية، ونظارة طبية كبيرة غطت وجهها، وتلقت بسمة عدد كبير من التهاني من قبل أصدقائها بالوسط الفني ومنهم درة وسلمى أبو ضيف وكندة علوش، وهنأها الجمهور أيضا.

وتم الكشف عن البوستر الرسمى للفيلم مؤخراً، ويحكى قصة هالة، التى تعانى من الخوف من الهجر منذ أن توفى والدها وهى فى الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

«بعلم الوصول» من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك فى بطولته بسمة وبسنت شوقى ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبدالقادر.

بسمة انفصلت مؤخرا عن زوجها السياسي البارز عمرو حمزاوي بعد زواج ستمر لسنوات أثمر عن ابنتهما نادية.