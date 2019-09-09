"القاهرة السينمائي" يستضيف جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

يستضيف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات دورته الـ41 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، بمشاركة 42 ناقدا من 13 دولة عربية في لجنة تحكيم.



وتقام المبادرة بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion)، التي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية في الخارج.

ويختار النقاد المشاركون في لجنة التحكيم قائمة قصيرة من الأفلام الأوروبية التي تمثل بلادها في منافسات أوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وتمنح الجوائز للفائزين في احتفالية خاصة على هامش المهرجان.





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ويقول محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن المهرجان فعالية مثالية لاستضافة "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، مؤكدا أنه سيوفر كل الدعم لظهور هذا الحدث المهم بأفضل شكل ممكن.

وأعرب "حفظي" عن سعادته بالتوسع الذي يحدث ضمن جوائز النقاد لتشمل السينما الأوروبية إلى جانب العربية.

من جانبها، تقول سونيا هاينن، المدير الإداري في European Film Promotion، إنها سعيدة بالحصول على فرصة عرض مجموعة مختارة من الأفلام تمثل التنوع في السينما الأوروبية على لجنة متميزة من نقاد السينما العرب.

أما ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية، فأكدا أن المبادرة تنطلق بـ42 ناقداً من 13 دولة عربية، وهو رقم يعبر عن الثراء والتنوع الذي سيكون السمة العامة لـ"جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية" مستقبلاً.

وأشار "دياب وكركوتي"، إلى اعتزاز مركز السينما العربية بثقة النقاد العرب وإدراكهم قيمة مثل هذه الجوائز ودورها في التبادل المعرفي والثقافي في عالم السينما.



