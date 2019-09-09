شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يسجل أغنية "ارتاح" ضمن ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب اللبنانى راغب علامة أغنية من ألبومه الجديد، بعنوان "ارتاح" باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هانى محروس.

من ناحية أخرى يعمل حالياً راغب علامة على اختيار أغانى الألبوم، بعديد من اللهجة المختلفة، ليكون ألبوم متميز ومتنوعة غير أعمال السابقة، الذى سيصدر فى الأسواق بعد انتهاء تسجيل أغانى ألبوم.

يذكر أن راغب علامة طرح مؤخراً أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.