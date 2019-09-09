صور.. من أين انتقت جنيفر لوبيز ملابسها لحضور عرض Hustlers فى تورنتو؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت أمس جنيفر لوبيز لمحط تركيز المعنيين بالموضة و الاناقة وذلك خلال عرض فيلمها الجديد " Hustlers " ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولى " Toronto International Film Festival " لعام 2019 ، حيث ظهرت جينفر البالغة من العمر ( 50 عام مرتديهة فستانا ذو تصميم مذهل باللون الاصفر حمل إمضاء دار أزياء " Maison Yeya " في حين اختارت حذائها من مجموعة تصميمات " Femme " أما حقيبتها التي كانت على شكل " 100 دولار" فهى من مجموعة " Judith Leiber ".

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جنيفر لوبيز (13)

جنيفر لوبيز (14)

جنيفر لوبيز (15) Advertisements

جنيفر لوبيز (16)

جنيفر لوبيز (18)

جنيفر لوبيز (19)

جنيفر لوبيز و خطيبها

جنيفر لوبيز و خطيبها (2)

حقيبة جنيفر لوبيز

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