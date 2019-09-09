شكرا لقرائتكم خبر عن دورة إعداد المدرب الدولى بالتعاون مع اتحاد الإذاعات الأوروبية تختتم فعالياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد حفل ختام دورة إعداد المدرب الدولى بالتعاون مع اتحاد الإذاعات الأوروبية بحضور كل من لمياء محمود رئيس الإذاعة صوت العرب، وأمل مسعود نائبة رئيس قطاع الإذاعة المصرية، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إسماعيل الشتشاوى وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، بسمة حديد رئيس الشبكة الثقافية، خالد فتح الله رئيس معهد الاذاعة التليفزيون.

‎كما شهد حفل تسليم عدد من قيادات التليفزيون المصرية شهادات اجتياز الدورة التى أقيمت بالتعاون بين العلاقات الدولية بالوطنية للإعلام وأكاديمية اتحاد الإذاعات الأوروبية E B U.