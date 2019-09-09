شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور يعيد فيلم "مولد يادنيا" فى عمل مسرحى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان محسن منصور خلال الفترة المقبلة لتقديم عمل مسرحى يحمل إسم "مولد يادنيا" وتدور احداثها عن الفيلم التى تم طرحه عام 1978 ويشارك فى بطولتها الفنان أحمد حلاوة ويجرى البحث عن فنانة وفنانة للمشاركة فى أحداث العمل الذى يعتمد على الاستعراضات .

فيلم "مولد يا دنيا" فيلم مصري كوميدي غنائي وأحد أشهر الافلام الاستعراضية العربية وهو من بطولة عفاف راضي ومحمود ياسين وعبد المنعم مدبولي وتوفيق الدقن ولبلبة وسعيد صالح وحسن مصطفى ومحيي إسماعيل وآخرين. الفيلم من إخراج حسين كمال .

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وشارك محسن مؤخرا فى مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد وتم طرحه فى موسم رمضان كما أنه شارك فى مسلسل "بركة" مع الفنان عمرو سعد وهالة صدقى وهنادى مهنا ومحمد لطفى تأليف محمد الشواف .