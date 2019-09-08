"كيرة والجن" يجمع بين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.. وتوقعات بنجاح هائل

نجح الثلاثي "كريم عبدالعزيز والمخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد" في تقديم عدد من التجارب السينمائية الناجحة على مستوى النقد وشباك التذاكر، وكان آخرها فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي اقتربت إيراداته من 100 مليون جنيه مصري.

واستثماراً لهذا التفاهم والنجاح يجتمعوا في تجربة فنية جديدة يتوقع لها صناع السينما نجاحاً هائلاً، بسبب انضمام النجم أحمد عز الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

ونشر كريم عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورة من الفيلم الجديد مع مجموعة العمل، وعلّق: "تدور أحداث الفيلم في مصر من عام 1919 إلى 1924، وهي الحقبة التي شهدت مقاومة وطنية منظمة ضد أقوى آلة استعمارية في القرن التاسع عشر، "الإمبراطورية البريطانية"، من خلال مجموعة قصص حقيقية لأبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال".

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وكان السيناريست أحمد مراد قد أعلن عبر حسابه الشخصي على "أنستقرام" عن اسم الفيلم الذي يجمع بين كريم عبدالعزيز وأحمد عز لأول مرة، وكتب مُعلقاً على صورة تجمع النجمين: "فيلم (كيرة والجن) معالجة سينمائية لرواية 1919، إخراج مروان حامد.. صيف 2020".





وفور نشر الصورة انهالت التعليقات، ومن أبرزها الفنانة نيللي كريم التي كتبت "ألف مبروك"، والنجم خالد الصاوي الذي أعرب عن إعجابه بالصورة قائلاً: "أشيك شابين في مصر".

ويرصد "كيرة والجن" مرحلة مهمة من تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويستعرض واقع المجتمع المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي حتى عام 1924، وقصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال.