أشهر 7 أفلام أجنبية مقتبسة عن جرائم حقيقية.. أحدها فاز بالأوسكار

على مدار التاريخ، طرحت هوليوود أكثر من فيلم مقتبس عن جرائم حقيقية، حاولت بهم إظهار احترامها للضحية وفاجعة الخسارة، وفي الوقت نفسه تغليف الحبكة بعاملي التسلية والمتعة اللازمان لإنجاح أي فيلم تجاري.

ومع إصدار فيلم Once Upon a Time in Hollywood "حدث ذات مرة في هوليوود" المقتبس عن جريمة حقيقية، يستعيد موقع "سكرين رانت" الأمريكي أشهر الأفلام الأجنبية التي بُنيت أحداثها على حوادث واقعية.

1- Once Upon a Time in Hollywood "حدث ذات مرة في هوليوود"





فيلم للمخرج كوينتن تارانتينو، من بطولة ليوناردو دي كابريو، براد بيت، آل باتشينو، وباقة كبيرة من نجوم هوليوود.

شارك الفيلم في مهرجان كان السينمائي العام الماضي، ويتناول رحلة كفاح ممثل مغمور ومؤدي الحركات الخطرة الخاصة به لاستعادة مجدهما البائد، في الوقت الذي تعيد فيه جريمة قتل السفاح تشارلز مانسون للممثلة الأمريكية شارون تيت تشكيل هوليوود من جديد.

2- Gone Girl "الزوجة المفقودة"





فيلم للمخرج جيليان فلين، من بطولة بن أفليك، ويتناول سعي زوج محموم لإيجاد زوجته المفقودة وتبرئة ذمته من تهمة قتلها، ليتضح في النهاية أن الزوجة خططت بنفسها لعملية اختفائها لإلصاق التهمة بزوجها الخائن.

الفيلم مقتبس عن جريمة حقيقية حدثت عام 2002، اختفت على إثرها لاسي بيترسون واتُهم الزوج بقتلها.

3- Catch Me If You Can "امسك بي إن استطعت"





واحد من أنجح أفلام الممثل المخضرم توم هانكس على الإطلاق، فضلًا عن كونه واحد من أسباب شهرة ليوناردو دي كابريو.

يتناول الفيلم قصة مزور الشيكات الشهير فرانك أباجنيل الذي حير السلطات الأمريكية في الستينات.

4- Psycho "سايكو"





واحد من أشهر الأفلام الكلاسيكية في تاريخ أمريكا، طرح لأول مرة عام 1960، ثم صدر له أكثر من نسخة فيما بعد.

يتناول الفيلم قصة القاتل المتسلسل نورمان بيتس وعلاقته المضطربة بوالدته، وقد اقتبس مخرج الفيلم هيتشكوك أحداثه من حياة القاتل المتسلسل إد جين.

5- Monster "وحش"





استمد صناع فيلم "وحش" الفائز بالأوسكار الإلهام من حياة السفاحة الأمريكية أيلين كارول ورنوس التي قتلت 6 رجال وأخفت أغلب جثث ضحاياها.

الفيلم من بطولة كريستينا ريتشي وشارليز ثيرون، وقد فازت الأخيرة بأوسكار أفضل ممثلة عن دور السفاحة أيلين.

6- Halloween "هالوين"





كثير من محبي فيلم الرعب "هالوين" لا يعلمون أن قصة القاتل المتسلسل مايكل مايرز مقتبسة من قصة قاتل حقيقي.

ذكر مخرج الفيلم جون كاربنتر أنه خلال تفكيره في فيلم "هالوين" زار مصحة للأمراض العقلية وهناك التقى بطفل صغير يمتلك نظرة جامدة تمامًا مثل القاتل مايكل مايرز، ليحكي بعد ذلك أن هذه النظرة كانت السبب في تقديم شخصية "مايرز" بهذا الشكل.

7- The Silence of the Lambs "صمت الحملان"

"صمت الحملان" من أفلام الرعب الكلاسيكية التي تتناول حياة السفاح وآكل لحوم البشر الطبيب هانيبال ليكتر.

رغم كون هانيبال ليكتر شخصية خيالية، إلا أن زميله في السجن بافلو بيل مأخوذ عن قتلة حقيقيين منهم تيد باندي السفاح الشهير الذي قتل أكثر من 30 امرأة خلال حياته.